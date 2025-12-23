بكاء صابرين وانهيار أحمد الفيشاوي.. مشاهد مؤثرة من عزاء سمية الألفي

كتبت- منال الجيوشي

أكدت السيدة بسنت رضا، ابنة الفنانة هند رستم، رفضها تقديم السيرة الذاتية لوالدتها في عمل فني.

وقالت، في تصريح خاص لمصراوي: "صعب الموافقة على تقديم سيرة ذاتية عن والدتي بعدما شاهدت فيلم الست".

وأكدت بسنت رضا: "لا توجد فنانة حاليا تستطيع تقديم شخصية هند رستم في عمل فني".

وكانت أسرة الفنانة الراحلة هند رستم، أصدرت بيانا منذ يومين، حول إقامتها دعوى قضائية ضد أحد المنتجين بعد عزمه إنتاج مسلسل عن والدتها يحمل اسم "هنومة".

وتعد النجمة هند رستم واحدة من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، منها: "باب الحديد"، "بين السماء والأرض"، "الجسد"، "الزوج العازب"، "شفيقة القبطية".