الداخلية تكشف ملابسات فيديو "لصوص القاهرة"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الدراجة النارية "المستخدمة فى الواقعة".

وبمواجهة المتهمين أمام رجال البحث الجنائي، اعترفا بارتكاب الواقعة، و ارشدا عن الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيء النية"، عاطل "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.