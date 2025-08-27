بحضور الأبطال.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا"، مساء اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص، الذي أقيم داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

حضر العرض الخاص،أبطال الفيلم، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان محمد عبدالرحمن توتا، الفنانة وئام مجدي، والطفلة خديجة، والفنان محمد المحمدي، والمؤلف أحمد صادق، والمخرج أحمد القيعي.

كما حرص الفنان مصطفى غريب والفنان محمد أنور والفنان أمير صلاح الدين، على دعم زملائهم في فيلم "ماما وبابا" والتقاط الصور معهم على السجادة الحمراء، من العرض الخاص.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

