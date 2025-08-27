إعلان

بحضور الأبطال.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا"

11:59 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ابطال وصناع فيلم ماما وبابا من العرض الخاص (2)_2
  • عرض 20 صورة
    ابطال وصناع فيلم ماما وبابا من العرض الخاص (1)_1
  • عرض 20 صورة
    محمد انور ونجوم وصناع ماما وبابا (2)_6
  • عرض 20 صورة
    محمد انور ونجوم وصناع ماما وبابا_7
  • عرض 20 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا واطفال فيلم ماما وبابا (1)_8
  • عرض 20 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا واطفال فيلم ماما وبابا (2)_9
  • عرض 20 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا واطفال فيلم ماما وبابا_10
  • عرض 20 صورة
    ابطال وصناع فيلم ماما وبابا من العرض الخاص (4)_3
  • عرض 20 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا وزوجته_12
  • عرض 20 صورة
    مصطفى غريب من عرض فيلم ماما وبابا_13
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا_14
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا (2)_15
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا (1)_16
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا (2)_17
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا وخديجة من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا_18
  • عرض 20 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا وزوجته من عرض فيلم ماما وبابا_11
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا_20
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا وخديجة من عرض فيلم ماما وبابا (2)_19
  • عرض 20 صورة
    امير صلاح الدين وابنته ومحمد المحمدي من عرض فيلم ماما وبابا_5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا"، مساء اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص، الذي أقيم داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

حضر العرض الخاص،أبطال الفيلم، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان محمد عبدالرحمن توتا، الفنانة وئام مجدي، والطفلة خديجة، والفنان محمد المحمدي، والمؤلف أحمد صادق، والمخرج أحمد القيعي.

كما حرص الفنان مصطفى غريب والفنان محمد أنور والفنان أمير صلاح الدين، على دعم زملائهم في فيلم "ماما وبابا" والتقاط الصور معهم على السجادة الحمراء، من العرض الخاص.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يتصدر التريند في ٣ دول بأغنيته "قلبي سميتو لبنان"

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو كوميدي مع أحمد سعد.. والجمهور: "شبه اللي فات سات"

العرض الخاص لفيلم ماما وبابا فيلم ماما وبابا أبطال وصناع فيلم ماما وبابا أبطال فيلم ماما وبابا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟