بالصور.. أول ظهور لـ ياسمين رئيس وزوجها بعد شائعة انفصالهما

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار من ظهورها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، في أول ظهور للثنائي بعد انتشار شائعات انفصالهما مؤخرًا.

شاركت ياسمين في العرض الخاص لفليم "ماما بابا"، وحرصت على التقاط الصور التذكارية بصحبة زوجها والفنان محمد عبدالرحمن "توتا" وباقي أبطال العمل السينمائي.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو كوميدي مع أحمد سعد.. والجمهور: "شبه اللي فات سات"

"بإطلالة جريئة".. ريهام حجاج تخطف الأنظار أمام البحر