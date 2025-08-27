إعلان

بالصور.. أول ظهور لـ ياسمين رئيس وزوجها بعد شائعة انفصالهما

10:15 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا وخديجة من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا (2)
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا (1)
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا (2)
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا وخديجة من عرض فيلم ماما وبابا (1)
    ياسمين رئيس واحمد عبدالعزيز زوجها ومحمد عبدالرحمن توتا وخديجة من عرض فيلم ماما وبابا (2)
كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار من ظهورها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، في أول ظهور للثنائي بعد انتشار شائعات انفصالهما مؤخرًا.

شاركت ياسمين في العرض الخاص لفليم "ماما بابا"، وحرصت على التقاط الصور التذكارية بصحبة زوجها والفنان محمد عبدالرحمن "توتا" وباقي أبطال العمل السينمائي.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

ياسمين رئيس رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز ياسمين رئيس وزوجها بعد شائعة انفصالهما فليم ماما بابا
