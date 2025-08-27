كتبت- نوران أسامة:

أشعلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس جمهورها بعدما نشرت صورة تشويقية للضيفة المنتظرة في حلقتها المقبلة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

ونشرت إسعاد الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ضيفة حلقة يوم الأحد.. تفتكروا مين؟"

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع المنشور، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وكان من أبرز الأسماء التي رُشحت: مي عز الدين، جيهان الشماشرجي، أيتن عامر، وآمال ماهر.

وشاركت الفنانة إسعاد يونس في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

