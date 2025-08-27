إعلان

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيوف حلقتها الجديدة من برنامجها "صاحبة السعادة"

11:31 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

حلقة إسعاد يونس الجديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أشعلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس جمهورها بعدما نشرت صورة تشويقية للضيفة المنتظرة في حلقتها المقبلة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

ونشرت إسعاد الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ضيفة حلقة يوم الأحد.. تفتكروا مين؟"

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع المنشور، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وكان من أبرز الأسماء التي رُشحت: مي عز الدين، جيهان الشماشرجي، أيتن عامر، وآمال ماهر.

وشاركت الفنانة إسعاد يونس في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

اقرأ أيضًا:

حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر

وفاة المنتج طارق صيام وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة DMC
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر