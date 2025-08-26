إعلان

أول رد من والدة آسر ياسين بعد الهجوم على نجلها بسبب الحلق والتاتو

05:41 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ويجز و اسر
  • عرض 17 صورة
    ويجز و اسر
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين من كواليس مسلسل الحب كله
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين في عيد ميلاده بكواليس قلبي ومفتاحه (2)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين في عيد ميلاده بكواليس قلبي ومفتاحه (3)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين وأسماء جلال_3
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين ومي عز الدين
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين وزوجته
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين وزوجته على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (4)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (2)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (5)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (4)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (8)
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مروان الطيب:

دافعت المهندسة والكاتبة، منى الدغيدي عن نجلها الفنان آسر ياسين بعد الانتقادات التي طالته بسبب ظهوره بحلق وتاتو بحفل مطرب الراب ويجز الذي أقيم على مسرح أرينا العلمين الجديدة مؤخرا.

وقامت والدة آسر ياسين بالرد على إحدى المعجبات التي طالبت أسر ياسين بعدم ارتداء حلق، وردت عليها قائلة: "يابنتي الحلق ده عشان الشخصية اللي هيعملها في فيلمه الجديد مع ويجز بتتطلب موضوع الحلق والوشم كمان اللي كان مرسوم على إيديه".

وأعاد آسر ياسين نشر تعليق والدته عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام وكتب:"مفيش زي الأم يا جدعان ربنا يخليكي ليا".

وارتدى الفنان آسر ياسين حلق نظرا لدوره بأحداث فيلمه الجديد "وتر واحد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخر مشاركات آسر ياسين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

22

يذكر أن، آسر ياسين يشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"شالوا العداد وطلبوا 20 ألف جنيه".. توفيق عبدالحميد: في سن الـ 70 وهسرق ميه؟

شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه بيانًا باسم العائلة

آسر ياسين منى الدغيدي ارتداء الحلق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان