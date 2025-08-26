أول رد من والدة آسر ياسين بعد الهجوم على نجلها بسبب الحلق والتاتو

كتب-مروان الطيب:

دافعت المهندسة والكاتبة، منى الدغيدي عن نجلها الفنان آسر ياسين بعد الانتقادات التي طالته بسبب ظهوره بحلق وتاتو بحفل مطرب الراب ويجز الذي أقيم على مسرح أرينا العلمين الجديدة مؤخرا.

وقامت والدة آسر ياسين بالرد على إحدى المعجبات التي طالبت أسر ياسين بعدم ارتداء حلق، وردت عليها قائلة: "يابنتي الحلق ده عشان الشخصية اللي هيعملها في فيلمه الجديد مع ويجز بتتطلب موضوع الحلق والوشم كمان اللي كان مرسوم على إيديه".

وأعاد آسر ياسين نشر تعليق والدته عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام وكتب:"مفيش زي الأم يا جدعان ربنا يخليكي ليا".

وارتدى الفنان آسر ياسين حلق نظرا لدوره بأحداث فيلمه الجديد "وتر واحد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخر مشاركات آسر ياسين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، آسر ياسين يشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

