فيديو.. هيثم حلمي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "مافيش زيك"

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان هيثم حلمي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مافيش زيك"، والتي قدّمها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد عبد الفتاح، وألحان سنوسرت الثالث، وتوزيع أيمن مصطفى، بينما تولى تسجيل ومكس وماستر إسلام غلاب.

يذكر أن آخر أعمال هيثم حلمي كان كليب "اتفرج يا عم" الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب".

