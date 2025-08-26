إعلان

فيديو.. هيثم حلمي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "مافيش زيك"

04:29 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الفنان هيثم حلمي

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان هيثم حلمي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مافيش زيك"، والتي قدّمها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد عبد الفتاح، وألحان سنوسرت الثالث، وتوزيع أيمن مصطفى، بينما تولى تسجيل ومكس وماستر إسلام غلاب.

يذكر أن آخر أعمال هيثم حلمي كان كليب "اتفرج يا عم" الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

ولاء الشريف بإطلالة صيفية أنيقة.. والجمهور: "البساطة تكسب"

"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا

بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.. هند صبري تحيي ذكرى والدتها

أول شكوى بالرقابة ضد فيلم "جوازة في جنازة"

فضل شاكر ينفي شائعات حفلاته المقبلة

الفنان هيثم حلمي أغنية هيثم حلمي الجديدة أغنية مافيش زيك.
