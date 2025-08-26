كتب - معتز عباس:

شارك الفنان كريم أدريانو متابعيه على السوشيال ميديا صورًا من خطوبته على ليلة نبيل، والتي أقيمت الأيام الماضية في أجواء عائلية.

ونشر كريم مجموعة صور من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا لو مجنون عشان بحبك يبقي خلي بالك من عقلك".

وشارك كريم أدريانو في مسلسل "فات الميعاد"، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي.

