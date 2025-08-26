إعداد - مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

تواصل الفنانة إلهام شاهين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها على البحر.

إلهام وجدي

خضعت الفنانة إلهام وجدي لجلسة تصوير جديدة على البحر، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء صورا جديدة لها من المصيف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها على أحد الشواطئ.

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية غطاء رأس من أمام أحد المساجد.

بسنت شوقي ومحمد فراج

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها الفنان محمد فراج وهما يستمتعان بالإجازة.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

روبي

احتفلت الفنانة روبي بنجاح آخر حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي، ونشرت صورا عبر حسابها على انستجرام.

دينا الشربيني

خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها بالأبيض والأسود.

سارة أبي كنعان

خضعت الفنانة سارة أبي كنعان لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار.

عمرو عبدالعزيز

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنان ماجد الكدواني عبر خاصية القصص القصيرة على انستحرام، وكتب: "المادة الخام للسكر والعسل".