صور جديدة تجمع أنغام ونجل أختها غنوة.. والأخير: ربنا يخليكي لينا

كتبت- منى الموجي:

شارك الطفل ياسين أمير، نجل الفنانة الراحلة غنوة، أخت المطربة الكبيرة أنغام، متابعي حسابه الرسمي على انستجرام، صورًا جديدة تجمعه بخالته من أحدث ظهور لها، عقب عودتها إلى مصر ولمنزلها في الساحل الشمالي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وكتب ياسين في تعليقه على الصور: "حمد لله على سلامتك يا أحلى خالتو في الدنيا.. ربنا يخليكي لينا دايماً يا حبيبتي".

كان عمر وعبدالرحمن نجلا النجمة الكبيرة أنغام، نشرا صورا تجمعهما بها وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"وعلق الثاني على واحدة منها "ست المعلمين"، بينما اكتفى الأول بالإشارة إلى تواجدهم في الساحل الشمالي، ووضع في تعليقه قلب أحمر ورمز يشير إلى قوتها وانتصارها على المرض.

كانت أنغام وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

كان مصراوي علم من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.