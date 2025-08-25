بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ منة فضالي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تلعب مع فتاة ولدت في شهر التاسع.. تحرق ولا تبالي.. إنها برج العذراء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جدا، ما شاء الله، القمر، تجنني، إيه الجمال ده كله، تحفة".

يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.