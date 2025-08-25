

وكالات

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عزل الممثل حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.

قالت النقابة في بيان لها: "صدر قرار عن نقابة الفنانين يقضي بإنهاء تكليف الفنان حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية".

وأضافت أنه تم تكليف عبد الله شيخ خميس بتسيير أمور الفرع بشكل مؤقت، ريثما يتم تعيين رئيس فرع جديد بشكل رسمي.

وأثار قرار نقابة الفنانين السوريين رقم 509 القاضي بتعيين الفنان حسين عباس رئيسا لمجلس فرع اللاذقية، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل وبين الأوساط الفنية خاصة أن عباس معروف بمواقفه السابقة المؤيدة للنظام ومشاركته في أعمال فنية أثارت استياء السوريين أبرزها مشهد كوميدي يسخر من ضحايا الهجمات الكيميائية.

ونشرت النقابة القرار الصادر بتاريخ 19 أغسطس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأعلنت لاحقا عن زيارة نائب نقيب الفنانين صلاح طعمة، إلى فرع اللاذقية لإتمام مراسم استلام وتسليم المجلس الجديد بحضور عدد من أعضاء النقابة، لكن هذه الخطوة لم تهدئ الجدل بل زادت من حدة الانتقادات التي اتهمت النقابة بتجاهل معاناة السوريين والتغاضي عن الإساءة الرمزية للضحايا.

يذكر أن عباس المولود عام 1966 في اللاذقية، شارك في أعمال كوميدية ومسلسلات تلفزيونية مثل "ضيعة ضايعة" بالإضافة إلى نشاطه المسرحي كمؤسس لمسرح نقابة المعلمين، وفقا لروسيا اليوم.

لكن الانتقادات الكبرى طالت مشاركته في مسلسل "كونتاك" عام 2019، حيث ظهر في لوحة كوميدية اعتبرها السوريون استهزاء بالضحايا ومشككة بدور متطوعي الدفاع المدني المعروفين بـ"أصحاب الخوذ البيضاء".

المسلسل الذي كتبته رانيا الجبان وأعده شادي كيوان وأخرجه حسام قاسم الرنتيسي، عرض على قناة "لنا"، وواجه انتقادات حادة بسبب المزج بين الهزل والسخرية من مأساة السوريين أثارت استياء كبيرا.

وجسدت اللوحة التي شارك فيها عباس مع أمل عرفة، وغادة بشور، وعدد من الممثلين الآخرين، نسخة فنية من الواقع السوري وصفها متابعون بأنها "غير أخلاقية"، إذ تناولت الهجمات الكيماوية ودموع الأمهات وآلام الضحايا بطريقة هزلية، وصورت متطوعي الدفاع المدني على أنهم محتالون يتلاعبون بالحقائق لتأليب الرأي العام.