"فستان جريء وتاتو".. ناهد السباعي تخطف الأنظار من الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ناهد السباعي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساحل

وظهرت ناهد بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان مكشوف الضهر، ووضعت "تاتو" على الجسم.

تفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة أوي الصور"، "الله على التاتو"، "مفيش في جمالك"، "حلوة الحلوين"، "حلويات الساحل".

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

