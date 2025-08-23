إعلان

هنا الزاهد ورنا رئيس ومحمد شاهين.. 12 صورة للنجوم بحفل MBC مصر

05:19 م السبت 23 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

شارك الطفل علي البيلي، متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من حفل MBC مصر الذي أقيم مساء أمس الجمعة 22 أغسطس في أجواء صيفية.

وجمعته الصور بنجوم ونجمات الفن، بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، رحمة أحمد، رنا رئيس، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، المخرج كريم الشناوي، السيناريست مريم نعوم، أمير المصري، كما نشر فيديو للمطرب أحمد سعد وآخر للفنانة روبي.

ووجه البيلي الشكر لمجموعة قنوات MBC مصر ولمنصة شاهد، على دعوته للحفل، وإتاحة الفرصة له ليقابل كل هؤلاء النجوم والنجمات.

جدير بالذكر أن علي البيلي عُرض لها مؤخرًا مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس، بطولة محمد فراج، سماح أنور، خالد كمال، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، وظهرت كضيفة شرف ريهام عبدالغفور.

وعُرض لـ علي البيلي مسلسل لام شمسية، في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ياسمينا العبد.

هنا الزاهد علي البيلي محمد شاهين حفل MBC مصر
