وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها

كتبت - نوران أسامة:

أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي.

ونشرت فيفي، صورة الراحلة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الحاجة سهير مجدي.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، سهير مجدي هي راقصة مصرية بدأت مشوارها الفني في الثمانينيات، وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية والاستعراضات.

وقررت اعتزال الفن نهائيًا والابتعاد عن الأضواء، وفضلت التفرغ لحياتها الأسرية بعيدًا عن الوسط الفني.