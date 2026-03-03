هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة البريطانية، بسبب شكواه بشأن اتفاقية المملكة المتحدة التي تنص على تسليم سيادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، على الرغم من دعم إدارته السابقة لهذه الخطوة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الجزيرة تضم قاعدة بحرية وقاذفات أمريكية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء: "لقد كانت المملكة المتحدة غير متعاونة للغاية مع تلك الجزيرة الغبية التي يمتلكونها".

كما انتقد البريطانيين بسبب طواحين الهواء وسياسات الهجرة، قائلا:"إنهم بحاجة إلى فتح مجال التنقيب في بحر الشمال".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه ليس راضيا عن موقف بريطانيا بشأن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، متابعاً: "وأنا مستاء من بريطانيا هذا ليس عصر تشرشل".

وأكد ترامب، أن بعض الدول الأوروبية ساعدته بشأن إيران، قائلا: ألمانيا كانت رائعة سمحت لنا بهبوط طائراتنا في مناطق معينة ونقدر لها ذلك".