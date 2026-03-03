إعلان

ترامب: أنا من دفع إسرائيل للانخراط في المعركة وليس العكس

كتب : عبدالله محمود

07:46 م 03/03/2026

نتنياهو وترامب

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية قضت على البحرية الإيرانية ومنظومات الرصد والرادار، مؤكدًا أنه لم يعد لدى النظام الإيراني منظومات دفاع جوي أو رصد، وعليه الاستعداد لأضرار كبيرة.

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني يساعدهم بشأن إيران، مؤكدًا أن كل شيء قد تم تدميره في إيران.

وأضاف ترامب، أن إسرائيل لم تجبر الولايات المتحدة على الهجوم على إيران والعكس صحيح، لافتًا إلى أن طهران كانت ستبادر لمهاجمة أمريكا لو لم نهاجمها.

وأكد ترامب، أنه من دفع إسرائيل للانخراط في المعركة، مشيرًا إلى أن إيران تستهدف في الوقت الحالي دولا محايدة وجارة.

وأوضح ترامب أن الإيرانيون ضربوا بلادا ليس لها أي علاقة بما يحصل دولا صديقة كما استهدفوا مناطق مدنية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تم استهداف قيادات أخرى اليوم في إيران، مؤكدًا أن هناك أشخاص في طهران يطالبون بالحصانة وفي مرحلة ما سيلقون السلاح.

وشدد ترامب على أن ضربة مطرقة منتصف الليل كانت مهمة ولدي أمريكا جيش لا مثيل له على الإطلاق، موضحًا أنه من المنظور العسكري الولايات المتحدة تغلبت على إيران ولا تزال تضرب منظومات الصواريخ في طهران.

وتابع ترامب: "نريد أشخاصا يقودون إيران ويردون البلاد إلى الشعب، ويبدو أن الضربة اليوم على مقر القيادة الجديدة في إيران كانت قوية".

دونالد ترامب أمريكا إسرائيل إيران إيران وأمريكا

