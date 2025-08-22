كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة روجينا، عن علاقة الأخوة التي تجمع بين مصر والسعودية على مر التاريخ.

وكتبت روجينا، عبر حسابها على فيسبوك: "مصر والسعودية.. قلبان ينبضان بنبض الأخوة والعروبة على مر الزمان: حين تتلاقى ضفاف النيل مع نسائم الحرمين الشريفين، تُولد علاقة لا تشبه إلا الأخوّة الصادقة، والدم العربي النقي.. مصر والسعودية ليستا مجرد دولتين، بل روحان تتعانقان في لحظة صدق، وتاريخ مشترك، ومصير واحد".

وتابعت: "من أرض الكنانة إلى أرض الحرمين الشريفين، تمتد جسور من الوفاء، والاحترام، والمودة .. علاقة مصر والسعودية هي حكاية دفء لا يُروى بالكلمات، بل يُحسّ في القلوب، ويُترجم في المواقف، ويُحفر في الوجدان".

واستكملت: "السعودية كانت دائمًا سندًا لمصر، ومصر كانت دائمًا قلبًا نابضًا للعروبة، وإذا اجتمعت الحكمة السعودية مع الريادة المصرية، فذلك يعني أن الأمة بخير، وأن المستقبل يحمل في طياته نورًا لا ينطفئ".

وأضافت: "أنا كمصرية، أعتز بكل لحظة تقارب، وكل خطوة تعاون، وكل نبضة حب بين شعبينا.. فالسعودية ليست فقط شقيقة، بل وطنٌ نحبه كما نحب وطننا، ونحترمه كما نحترم تاريخنا، ونفرح لفرحه كما نفرح لفرحنا.. تحيا مصر والسعودية، وتحيا الأخوّة التي لا تعرف إلا النبل، والصدق، والخلود".