"الأيام" تضع ويجز في قوائم الأغاني الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

دخل مؤدي أغاني الراب ويجز ، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عقب طرح أحدث أغانيه " الأيام".

ونال ويجز، المركز الثاني، وحققت الأغنية، أكثر من 254 ألف مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر قناته في موقع يوتيوب، وتعد "الأيام"، الأغنية الثانية التي يطرحها من ألبومه، و الذي يحمل إسمها.

وتصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، القائمة، إذ حلت أغنيته "عنبرة"، في المركز الأول، وحققت مليون مشاهدة، وتراجعت أغنية "خطفوني" النجم عمرو دياب، إلى المركز الثالث، بعد تربعه على المقدمة الأسابيع الماضية.

ويستعد مؤدي أغاني الراب ويجز،لتقديم الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 1 سبتمبر المقبل.

أغنية "الأيام"