"نصاب".. فريدة سيف النصر تكشف تعرض صفحتها بيوتيوب للسرقة

كتب-مصطفى حمزة:

طلبت الفنانة فريدة سيف النصر، مساعدتها للوصول إلى شخص، استولى على حسابها في موقع يوتيوب، للحصول على أرباح المشاهدات.

وكشفت فريدة سيف النصر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن الواقعة، وكتبت: "ده حسابي باليوتيوب، واحد اسمه عبدالسلام عبد المنصف حاطط اسمه وعنوان قديم بمعناه إحنا بأكتوبر إزاي عمل كده، وأنا مش عارفة اتصرف إزاي لأنه مش اسمي طبعا وإزاي عمل كده بجد وأبلغ فين مش هسكت".

وتابعت: "اللي يعرف بلاغات يوتيوب فين يقولي الخطوات ده نصاب وسحب رصيد كمان".

ووجهت فريدة سيف النصر، مؤخرا رسالة إلى نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، للتدخل لمنع ظهور الفنانين في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، قائلة: "يا سيادة نقيبنا، خد بالك مننا شوية الكارثة في اللي عندهم شهرة وفلوس، وبيقللوا من نفسهم في فيديوهات كلها حركات وإيماءات، فين رقابتك؟ الفنان الأصيل لو هيجوع ما يرضاش يقلل من نفسه وكرامته ولا يخلي اللحمة معروضة بره الجزارة كل الذباب واقف عليها، وكتير خدوا كتير واشتروا بلاوي احنا فين هنا".