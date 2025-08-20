"شبه ياسمين صبري على جنات".. خطيبة محمد رشاد تنشر صورًا جديدة لهما

كتب - معتز عباس:

أثارت نور عاطف خطيبة المطرب الشاب محمد رشاد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جديدة لهما عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير ولافت، حيث ذكر بعضهم أن خطيبة محمد رشاد ملامحها تشبه كثيرًا الفنانة ياسمين صبري والمطربة جنات.

وانهالت التعليقات، من الجمهور، وجاءت كالتالي: "كنت فاكر ياسمين صبري"، ,ما أجملها شبه ياسمين صبري"، "العروسة ميكس من ياسمين صبري وجنات"، "جنات على ياسمين صبري"، "شبه جنات"، "الله يوفقكم العروسة شبه ياسمين صبري".

وجه الجمهور والمتابعين التهنئة لـ محمد رشاد على خطوبته بعد إعلانه ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني.

يستعد الفنان محمد رشاد طرح أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

أميرة سليم تكشف أسرار " كارمن" في حلقة جديدة من برنامج أوبرا ريمكس

أسما شريف منير تكشف عن معاناتها: "حياتي كانت صعبة وانتقدوني وقللوا مني"