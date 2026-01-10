أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اليوم السبت في جميع المحافظات للتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة - المتغيرات المكانية غير القانونية - التعديات على الأراضي الزراعية) وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

وأشارت د. منال عوض، إلى أن الموجة الحالية تستمر من اليوم 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، وذلك على 3 مراحل بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وجهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، وذلك عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات.

وأشارت منال عوض، إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية بما سيتم تحقيقه في كل مراحل الموجة الـ28 إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة وتحقيق المستهدفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.

