ماذا قالت آيتن عامر عن توقعاتها لـ مباراة مصر وكوت ديفوار الليلة؟

كتب : هاني صابر

03:01 م 10/01/2026

الفنانة آيتن عامر

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن توقعاتها لمبارة مصر وكوت ديفوار المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على فيسبوك: "مباراة مصيرية نار بين الفراعنة والأفيال على بطاقة نصف النهائي.. مصر× كوت ديفوار، أتوقع 1/0 أو فوزنا بركلات الترجيح".

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة حاسمة مساء اليوم، ضد منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة المقامة في المغرب.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "أدرار" بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

