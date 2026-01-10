إعلان

أسامة وغسان الرحباني يعزيان فيروز في وفاة ابنها "هلي" (صور)

كتب : هاني صابر

01:41 م 10/01/2026
    اسامة الرحباني
    فيروز في جنازة ابنها هلي (1)
    فيروز في جنازة ابنها هلي (3)
    فيروز مع ابنتها ريما
    فيروز في جنازة ابنها هلي (2)
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (3)
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (1)
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (2)

كتب- هاني صابر:

وصل الفنانان أسامة الرحباني وغسان الرحباني إلى كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا، وقدما واجب العزاء للسيدة فيروز وابنتها ريما الرحباني، في وفاة إبن عمهما "هلي".

وظهر الحزن على وجه الفنانة الكبيرة فيروز، خلال مراسم تشييع جنازة ابنها "هلي" داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا.

وظهرت فيروز بجوار ابنتها ريما وعدد من أهلها بمراسم تشييع جنازة ابنها هلي الرحباني.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

أسامة الرحباني غسان الرحباني كنيسة رقاد السيدة فيروز هلي الرحباني

