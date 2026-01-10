إعلان

كليب "برواز كبير" لـ دينا حايك يقترب من حصد 9 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

كتب : هاني صابر

02:32 م 10/01/2026

المطربة اللبنانية دينا حايك

كتب- هاني صابر:

اقترب كليب المطربة اللبنانية دينا حايك "برواز كبير" من حصد 9 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وهي الأغنية التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة.

ويعتبر العمل نقلة جديدة في اللون الغنائي الذي تختاره "دينا" مع لمسات موسيقية حديثة ونقلات متناغمة، وعكس النص الغنائي حالة من الثقة والتمكين لدى المرأة، حيث ترتكز الكلمات على فكرة الاعتزاز بالذات، وتقديم صورة إيجابية عن الفرح، التفاؤل، وتصفية العلاقات من كل ما هو سلبي.

وظهرت دينا حايك في الكليب بعدّة إطلالات عصرية وملفتة، عكست طابع العمل المتجدد وأبرزت الجانب الحيوي من شخصيتها الفنية.

"برواز كبير" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبد الهادي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد .

دينا حايك بتول عرفة

