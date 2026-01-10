انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية أشليم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، انفجارًا مفاجئًا في خط مياه رئيسي، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المحيطة وتأثر حركة السير جزئيًا نتيجة اندفاع كميات كبيرة من المياه في الشوارع.

وفور وقوع الكسر، تحركت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العطل لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإصلاح، مع البدء في سحب تجمعات المياه الناتجة عن الانفجار.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرق فنية متخصصة ومعدات ثقيلة، مدعومة بسيارات شفط المياه، للوصول إلى موضع الكسر والبدء في تغيير الأجزاء التالفة بالخط الرئيسي.

وتواصل الفرق المختصة أعمال الإصلاح على مدار الساعة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الصيانة، مع التأكيد على تقليل فترة الانقطاع ورفع آثار العطل في أسرع وقت ممكن.