إعلان

انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:16 م 10/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    القيادات التنفيذية تتابع شفط المياه
  • عرض 3 صورة
    بدء صيانة خط مياه أشليم قويسنا عقب انفجاره

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية أشليم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، انفجارًا مفاجئًا في خط مياه رئيسي، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المحيطة وتأثر حركة السير جزئيًا نتيجة اندفاع كميات كبيرة من المياه في الشوارع.

وفور وقوع الكسر، تحركت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العطل لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإصلاح، مع البدء في سحب تجمعات المياه الناتجة عن الانفجار.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرق فنية متخصصة ومعدات ثقيلة، مدعومة بسيارات شفط المياه، للوصول إلى موضع الكسر والبدء في تغيير الأجزاء التالفة بالخط الرئيسي.

وتواصل الفرق المختصة أعمال الإصلاح على مدار الساعة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الصيانة، مع التأكيد على تقليل فترة الانقطاع ورفع آثار العطل في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار خط مياه رئيسي يغرق قرية أشليم غرق شوارع قرية أشليم في المنوفية قرية أشليم بمركز قويسنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
اقتصاد

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
أخبار مصر

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان