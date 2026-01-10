دراما رمضان 2026.. إدوارد ينشر صورا من كواليس "وننسى اللي كان"

شارك الفنان إدوارد، متابعيه عبر اسلوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسله "وننسى اللي كان" في رمضان 2026.

ونشر إدوارد، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.