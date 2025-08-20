إعلان

صورة- لحظة وصول بدرية طلبة للتحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية

10:36 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب-معتز عباس:

وصلت منذ قليل الفنانة بدرية طلبة مقر نقابة المهن التمثيلية للخضوع للتحقيق اليوم الأربعاء، بشأن اتهامها بالتجاوز في عدد من مقاطع الفيديو المصورة.

لتنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بتحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع.

وقرر مجلس النقابة تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد اجتماع طارئ، واعتبر ما صدر منها تجاوزا صارخا.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.

بدرية طلبة وابنتها

بدرية طلبة أزمة بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي
