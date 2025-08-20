تفاصيل هروب المتهم بالنصب على إليسا ب 2 مليون و700 ألف دولار

كتب- مصطفى حمزة

كشف الكاتب الصحفي اللبناني هادي الأمين، تفاصيل جديدة عن واقعة تعرض النجمة إليسا لعملية نصب بمبلغ 2 مليون و700 ألف دولار أميركي.

وعلق الهادي الأمين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: علي صبحي قاسم حمود من جويا المطلوب بدعوة احتيال من الفنانة إليسا وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال، فر عبر مطار بيروت أول من أمس علما أن عليه بلاغ بحث صادر تاريخ ٢٣/٠٧/٢٥ ،ل١٠ أيام وجدد ثلاث مرات بإشارة قضائية ولا يزال ساري المفعول".

وأضاف: "يا منشال البلاغ بالأمن العام يا مش مبعوث من الأمن الداخلي، علما أن علي حمود لديه روايتين للموضوع والروايتين غير منطقيين. هيدا الموضوع بدو تحقيق جدي ويتحاسب من تآمر مع حمود لهروبه خصوصا إنه في حكي عن دفع عشرات ألوف الدولارات والله اعلم، إذا بهالسهولة المطاليب بتهرب سلم ع الأمن".

وكتب في منشور آخر: "مطلوب بملف احتيال بدعوى من الفنانة إليسا غادر مطار بيروت وهو بحقه بلاغ بحث وتحر ساري المفعول، يعني في ملعوب بالأمن العام عالمطار طالما معمم البلاغ عند الأجهزة الباقية".

وأثار هادي الأمين، الجدل، عقب كشفه عبر تلفزيون الجديد، عن تعرض النجمة اللبنانية للنصب من جانب رجل أعمال يُدعى علي قاسم حمود، الذي حصل منها على مبلغ مالي يقدَّر بمليونين و700 ألف دولار، ولكنه هرب من لبنان عبر مطار بيروت الدولي، مستغلاً جواز سفره البريطاني.

وأوضح، أن إليسا كانت قد سلّمت حمود المبلغ بموجب شيك خلال عام 2019، على أن يحوّله إلى "دولار نقدي"، لكنه لم يعِدْ إليها المال إلى الآن، مؤكدا إلى أن المتهم تمت إدانته من قبل، ولكنه نجح من الهروب بسبب جنسيته البريطانية.