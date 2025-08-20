رقص وغناء.. سيرين عبدالنور وسيف نبيل يثيران الجدل (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور لها في حفل في بيروت، ظهرت فيه وهي تتفاعل بحماس مع أغنيتها "لو بص في عيني" مع الفنان العراقي سيف نبيل.

وتعرضت سيرين لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض تصرفها جريئًا وغير مناسب أمام زوجها فريد رحمة الذي كان يجلس بجانبها، بينما دافع آخرون عنها مؤكدين أن الموقف عفوي وجاء في أجواء احتفالية.

الحفل شهد حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم المنتج جمال سنان، ورد الخال، بديع أبو شقرا، ومعتصم النهار، إلى جانب وجوه بارزة من الوسط الفني اللبناني والعربي.

