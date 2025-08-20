بالصور.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار من خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت هاجر في الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية فستان أسود طويل، فيما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات.

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من إخراج مرقس عادل.

