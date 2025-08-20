"أغلى الناس".. عماد زيادة ينشر صورة مع الهضبة وتامر مرسي في الساحل

عماد زيادة ينشر صورة مع الهضبة وتامر مرسي في الساح

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عماد زيادة متابعيها صورة جديدة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وأصدقائه والمنتج تامر مرسي، ورجل الأعمال باسل سماقية، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشر عماد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أغلى الناس، الهضبه واحد بس، تامر مرسي، باسل سماقية.

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، السبت الماضي.

وقدم عمرو دياب في حفل الساحل فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله وليلي نهاري ووغلاوتك".

اقرأ أيضا..

هل تخضع لعملية جراحية جديدة؟.. والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية

عمرو يوسف عن صعوده مع أحمد حلمي على مسرح حفل الهضبة: "إحنا من جمهوره"