"أغلى الناس".. عماد زيادة ينشر صورة مع الهضبة وتامر مرسي في الساحل

01:00 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

عماد زيادة ينشر صورة مع الهضبة وتامر مرسي في الساح

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عماد زيادة متابعيها صورة جديدة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وأصدقائه والمنتج تامر مرسي، ورجل الأعمال باسل سماقية، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشر عماد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أغلى الناس، الهضبه واحد بس، تامر مرسي، باسل سماقية.

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، السبت الماضي.

وقدم عمرو دياب في حفل الساحل فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله وليلي نهاري ووغلاوتك".

عماد زيادة الهضبة‎ تامر مرسي عمرو دياب باسل سماقية الساحل الشمالي
