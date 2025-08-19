كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة دينا الشربيني على شائعة توقف تصوير فيلمها الجديد "طلقني"، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في الرياض.

وقالت دينا في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي": "لا ما توقفش، أنا معاكم هنا هصور هنا وهناك إزاي... لا بعد الشر الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله".

وكانت تداولت أنباء عن توقف تصوير الفيلم بالتزامن مع إعلان النجم كريم محمود عبد العزيز الصلح مع زوجته بنشر صورة تجمعهما، وهو ما علق عليه صناع الفيلم أن التوقف سيكون بشكل مؤقت، وطبيعي لظروف التحضيرات الإنتاجية.

فيلم "طلقني" يعد التعاون الثاني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني بعد فيلم "الهنا اللي أن فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

يذكر الفنانة دينا الشربيني يعرض لها خاليًا فيلم "درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

اقرأ أيضًا:

بالشورت.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

بالفيديو.. رقص سيرين عبد النور ومايا دياب.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في بيروت

"إيجار قديم أم ملياردير مصري؟".. أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزله

فستان جريء.. جومانا مراد تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

بالفيديو.. رقص سيرين عبد النور ومايا دياب.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في بيروت

بعد تعرضها للسرقة.. ألفت عمر توجه رسالة للسفير المصري في فرنسا