"بعد الشر".. أول تعليق من دينا الشربيني بعد توقف فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز

03:47 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة دينا الشربيني على شائعة توقف تصوير فيلمها الجديد "طلقني"، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في الرياض.

وقالت دينا في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي": "لا ما توقفش، أنا معاكم هنا هصور هنا وهناك إزاي... لا بعد الشر الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله".

وكانت تداولت أنباء عن توقف تصوير الفيلم بالتزامن مع إعلان النجم كريم محمود عبد العزيز الصلح مع زوجته بنشر صورة تجمعهما، وهو ما علق عليه صناع الفيلم أن التوقف سيكون بشكل مؤقت، وطبيعي لظروف التحضيرات الإنتاجية.

فيلم "طلقني" يعد التعاون الثاني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني بعد فيلم "الهنا اللي أن فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

يذكر الفنانة دينا الشربيني يعرض لها خاليًا فيلم "درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

