"فلوس وخاتم ألماظ".. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرضت الفنانة ألفت عمر لحادث سرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، إذ فقدت خاتم ألماس وكروت بنكية.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع، عايزة أنزل مصر بكرة، أنا اتسرقت في باريس الزفت دي، أول يوم ليا هنا ومعرفش حد، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تاني".

كما أضافت في منشور آخر عبر حسابها على "إنستجرام": "يعني إيه البنوك ما تردش كل ده؟ عايزة أوقف بطاقات بنكية، من بالليل وكمان دلوقتي، مش موت وخراب ديار".

يذكر أن ألفت عمر كانت آخر أعمالها الفنية فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ومحمد أسامة أوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

