بالصور| نادين الراسي بإطلالة جريئة بأحدث ظهور.. والجمهور: حلوة ومهضومة

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار، وكتبت: "اضحكي من قلبك".

وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها، وعلقوا: "حلوة ومهضومة وبتاخدي القلب إنتي وضحكتك، انتي الحب انتي كل الحب، متألقة كالعادة، ما أجملك، شو هالجمال والأناقة والرقة يا ما شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضا:

"مش قادرة أمشي وأروح الحمام"..تفاصيل ما قالته نجوى فؤاد بعد أزمتها الصحية

هالة صدقي توجه رسالة لـ أنغام بعد الكشف عن معاناتها من ألم شديد بعد العملية