كتب – مروان الطيب:

كشف مطرب المهرجانات أمين خطاب، عن إزالة الوشم الخاص به "التاتو"، والذي كان مرسوما على ذراعه، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "انستجرام".

ونشر أمين صورة له وهو يزيل التاتو وكتب: "الحمد لله، أحسن خطوة اخدتها بشيل التاتو، ادعولي ربنا يسامحني ويغفرلي وكل اللي جاي خير، وما أنصحش أي حد يعمل تاتو يا إخواتي عشان بجد ندم".

كانت المحكمة المختصة بالشيخ زايد، برأت مطرب المهرجانات أمين خطاب من تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

