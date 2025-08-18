محمود سعد يتحدث عن ظهوره في "درويش" وسبب عدم مشاركته في "كامل العدد"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الإعلامي محمود سعد عن السبب وراء مشاركته كضيف شرف بأحداث فيلم"درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف ويعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

نشر محمود سعد مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، تطرق خلاله للحديث عن مشاركته بفيلم "درويش".

وقال محمود سعد: "كان الأستاذ خالد الحلفاوي ابن صديقي العزيز الغالي نبيل الحلفاوي كلمني وقالي أنا عايزك في دور في مسلسل كامل العدد، قولت له يا خالد أنا ماليش في الحاجات دي، وأنا مبعرفش أمثل، قالي أنا جايبلك 5 حلقات إقراهم، رحت بعت له رسالة قلت له مش هقدر والدور بتاعي عمله أحمد كمال وهو ممثل ممتاز، وحصل اللي حصل لنبيل وغادر كده في ظرف غامض زي الريح".

وأضاف "بعدها كلمني وليد عشان أشارك في فيلم، وقالي بابا كان هيكلمك وقالي أنا هجيبلك محمود يعمل الدور، لأن إنت اللي في السيناريو، محمود في البرنامج بتاع البيت بيتك سنة 2005، وبعدها في نص رمضان لقيتهم بيكلموني، وقالولي احنا عايزين البدلة اللي طلعت بيها سنة 2005، وعايزين شعرك زي سنة 2005، وبعدها طلبوا يصبغوا شعري عشان يرجعوني 20 سنة لورا".

وعن يوم التصوير حكى "وبعدين قابلت يسرا ومكنتش حتى أعرف اسم الفيلم إيه، وبعدها شفت عمرو يوسف عرفت إنه بطل الفيلم وأنا مكنتش عارف حاجة، وكنت رايح ضيف شرف، والصراحة كان وليد مش معقول في الالتزام".

وتابع: "أنا بعمل كده تسالي ومعنديش موهبة، وما بعرفش أقول كلام غيري، الكلام اللي كتبوه ليا، قلت لوليد الحلفاوي إني مش هعرف أقوله، قلت له فريد شوقي كان يقرا الكلام ويقول معناه، وأنا هعمل كده".

تدور أحداث فيلم "درويش" في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب، ويشارك ببطولة الفيلم كل من: دينا الشربيني، مصطفى غريب، خالد كمال، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي.

