إعلان

هنادي مهنا تنشر صورا من "بتوقيت 2028" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

07:25 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
  • عرض 17 صورة
    كواليس قصة بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورا من كواليس قصتها "بتوقيت 2028" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" عبر حسابها على انستجرام.

وكانت الكواليس من تصوير الحلقتين الأولى والثانية وظهرت خلالها مع عدد من أبطال القصة، منهم الفنان يوسف عثمان، والفنان أحمد جمال سعيد.

تدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول 7 حكايات منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني. تتكون كل حكاية من خمس حلقات، ويشارك ببطولة حكايات المسلسل كل من أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، خالد أنور.

يذكر أن هنادي مهنا تشارك بفيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"مش قادرة أمشي وأروح الحمام"..تفاصيل ما قالته نجوى فؤاد بعد أزمتها الصحية

هالة صدقي توجه رسالة لـ أنغام بعد الكشف عن معاناتها من ألم شديد بعد العملية

هنادي مهنا ما تراه ليس كما يبدو بتوقيت 2028
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟