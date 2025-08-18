هنادي مهنا تنشر صورا من "بتوقيت 2028" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورا من كواليس قصتها "بتوقيت 2028" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" عبر حسابها على انستجرام.

وكانت الكواليس من تصوير الحلقتين الأولى والثانية وظهرت خلالها مع عدد من أبطال القصة، منهم الفنان يوسف عثمان، والفنان أحمد جمال سعيد.

تدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول 7 حكايات منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني. تتكون كل حكاية من خمس حلقات، ويشارك ببطولة حكايات المسلسل كل من أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، خالد أنور.

يذكر أن هنادي مهنا تشارك بفيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

