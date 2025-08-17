كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الكاتب الصحفي يسري الفخراني عن استيائه من غياب وسائل الإنقاذ الحديثة على شواطئ القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وكتب الفخراني عبر حسابه على "فيسبوك": "قُرى على البحر في الساحل الشمالي بُنيت بالمليارات، كيف لا تفكر في وسائل إنقاذ أسرع على شواطئها؟ وسائل حديثة منها أطواق نجاة تُلقى بالدرون، وأخرى تتحرك للإنقاذ بالريموت كونترول، وسيارات مائية تصل في ثانية إلى عمق البحر، ومن قبلها منقذون مدربون على الإنقاذ وليسوا مجرد (عيال سبيحة) ليست مهنتهم الإنقاذ".

وأضافت: "كان في الإسكندرية زمان عائلة مهنتها طوال السنة الإنقاذ. كيف لا تكون في كل قرية سيارة إسعاف مجهزة بشكل محترف على مدار اليوم؟ كم يتكلف ذلك مخصوماً من الأرباح؟ يجب النظر في عوامل الأمان وتُصبح جزءًا أساسيًا من تراخيص بناء وتشغيل أي قرية".

وتفاعل عدد من النجوم مع منشور الفخراني، علّقت الفنانة شهيرة قائلة: "أحسنت، ياريت يبقى فيه طرق إنقاذ بوسائل حديثة مش عيال سبيحة على رأيك، إزاي الساحل بجلاله قدره فقير للوعي الإنساني اللي لازم يبقى موجود بأحدث وسائل التقنية للإنقاذ. معقول يفتقر حتى لعربية إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل للإنقاذ السريع؟ لازم الدولة تنظر لهذا الأمر وتأخذ فيه قرار سريع".

كما كتب الموسيقار عادل حقي ساخرًا: "المهم لم الفلوس والقنعرة يا يسري، إنما إنقاذ ودرون والكلام ده موجود في شواطئ أوروبا المجانية الحقيرة. هتقارن الشواطئ العامة الأوروبية الحقيرة بالساحل الشمالي عندنا؟ أزعل قوي".

