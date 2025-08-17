إعلان

عمرو دياب يواصل تألقه في حفلات الساحل .. والجمهور يغني معه "خطفوني"و "بابا"(صور)

04:06 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور عمرو دياب بالترحاب فور صعوده على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله و ليلي نهاري وو غلاوتك".

وخلال الحفل ظهر الفنان أحمد حلمي وعمرو يوسف وهما يرقصان على المسرح خلال غناء عمرو دياب "يا بخته"، وقال عمرو دياب موجهًا كلامه لـ "حلمي" ويوسف": أنا بحبكم جدًا، ومش عارف أقولكم إيه.. بس أنا مبسوط أوي بصراحة وبشكركم جدا"، ليرد عليه "حلمي": "عمرو دياب هو 1 بس".

على جانب يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في بيروت نهاية أغسطس الجاري .

