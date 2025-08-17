بسبب رسالة غامضة.. عايدة غنيم تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة عايدة غنيم مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثارت بها جدلًا واسعًا بين متابعيها.

وكتبت عايدة في منشورها: "اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس، وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس، معلش بقى يا نجمة كله سلف ودين".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرسالة، معتبرين أنها موجهة بشكل غير مباشر لإحدى الفنانات، وجاءت التعليقات: "طبعًا كلنا عارفين هي مين"، "عندك حق"، "كل واحد يخليه في حاله"، "هي كومبارس دي شتيمة".

يذكر أن عايدة غنيم برزت في نهاية التسعينيات، وحازت على شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، بطولة النجم الراحل نور الشريف، إلى جانب ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، وآخرين. العمل من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

