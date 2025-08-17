كتبت- سهيلة أسامة:

ودّع الفنان بيومي فؤاد مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت 16 أغسطس غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

وكتب بيومي عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عاش فنانًا ومات إنسانًا، غرق فداءً لابنه. نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وتُشيّع جنازة الراحل اليوم الأحد 17 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر.

ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في مصر، وشارك في العديد من الأعمال البارزة منها رسالة الإمام، جراند أوتيل، طريقي، السيدة الأولى، وفيلم ريجاتا.

