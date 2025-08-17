إلهام شاهين ناعية مدير التصوير تيمور تيمور: صدمتنا كلنا كبيرة

كتب- مصطفى حمزة:

ودعت الفنانة إلهام شاهين، بكلمات حزينة مدير التصوير تيمور تيمور، وذلك بعد رحيله أمس السبت 16 أغسطس.

وقامت إلهام شاهين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر صورة الراحل، وكتبت: "الغالي جدا تيمور.. الطيب الشهم الجدع.. أنقى إنسان وأنضف قلب.. صاحب أجمل ضحكة وأخف دم.. الله يرحمك حبيبي.. صدمتنا كلنا كبيرة.. ربنا يصبر أهلك وأصدقائك ومحبيك.. كل كلمات الرثاء لا تكفي.. ربنا يجعل مثواك الجنة.. هتوحشنا جدا جدا جدا يا غالي".

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا أمس السبت، غرقا خلال محاولته إنقاذ نجله من الغرق.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على مدير التصوير الراحل تيمور تيمور اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.