دنيا سامي تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "كتالوج" (صور)

كتب- مروان الطيب:

استعادت الفنانة دنيا سامي ذكريات كواليس تصوير مسلسل "كتالوج" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونشرت دنيا صور من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها مع عدد من نجوم المسلسل وهم الفنان محمد فراج، الطفل علي البيلي، الفنانة سماح أنور، الفنانة تارا عماد، الفنان خالد كمال.

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

يذكر أن، دنيا سامي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وفيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد فهمي.

اقرأ أيضا:

مي عمر تستمتع بإجازتها الصيفية أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"