شارك في بطولة "الحاسة السابعة".. وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

أعلن المخرج أحمد خالد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء اليوم السبت.

وكتب أحمد خالد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا اله الا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له".

وشارك تيمور تيمور كممثل في فيلم "الحاسة السابعة" للنجم أحمد الفيشاوي، وفيلم "شباب أون لاين" مع هالة خليل.

وآخر أعماله تصوير مسلسل "جودر 2" للنجم ياسر جلال الذي عرض في رمضان 2025، ومسلسل "رسالة الإمام" للفنان خالد النبوي في عام 2023.