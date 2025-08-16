بالصور- شيري عادل في حمام السباحة والجمهور يعلق: "جميلة ومحترمة"

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها ومتابعيها لحظات من استمتاعها بعطلتها الصيفية عبر حسابها على "فيسبوك".

ونشرت شيري صور لها وهي تستجم داخل حمام السباحة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي:" جميلة، القمر، جمال وموهبة، أجمل شيري".

وكانت اخر مشاركات شيري عادل الفنية بمسلسل "الوصفة السحرية" عام 2024.

يذكر أن شيري عادل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الرواية" وتشاركها البطولة الفنانة أيتن عامر، إلى جانب فيلم "أصل الحكاية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، تأليف وإخراج محمد أمين.

