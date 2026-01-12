إعلان

تيموثي شالاميه مع حبيبته كايلي جينر في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026


كتب- مروان الطيب:

05:24 ص 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تيموثي شالاميه وكايلي جينر
  • عرض 3 صورة
    النجمة العالمية جينيفر لوبيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر النجم العالمي تيموثي شالاميه، رفقة حبيبته كايلي جينر، حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

ظهر الثنائي في أجواء رومانسية على الريد كاربت، كما تشارك إحدى طاولات الحفل والتقطا العديد من الصور التذكارية.

فاز تيموثي الليلة بجائزة "أفضل ممثل عن فيلم موسيقي أو كوميدي" عن فيلم "Marty Supreme".

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم، منهم: جورج وأمل كلوني، أدم ساندلر، تيموثي شالاميه، سيلينا جوميز، أريانا جراندي، جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج.

كما حضر كلا من: مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس، إذ التقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

تيموثي شالاميه وكايلي جينر تيموثي شالاميه النجم العالمي تيموثي شالاميه حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026 ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جوائز جولدن جلوب 2026 حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 حفل جولدن جلوب 2026 جولدن جلوب 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
زووم

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
إبراهيم عيسي بعد فوز المنتخب: محمد صلاح تحمل كراهية منظمة يقودها الإخوان
أخبار مصر

إبراهيم عيسي بعد فوز المنتخب: محمد صلاح تحمل كراهية منظمة يقودها الإخوان
"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب
شئون عربية و دولية

"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب
حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
ترامب: أعتقد أن الإيرانيين يأخذوننا على محمل الجد.. وسنعيد لهم الإنترنت
شئون عربية و دولية

ترامب: أعتقد أن الإيرانيين يأخذوننا على محمل الجد.. وسنعيد لهم الإنترنت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان