حضر النجم العالمي تيموثي شالاميه، رفقة حبيبته كايلي جينر، حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

ظهر الثنائي في أجواء رومانسية على الريد كاربت، كما تشارك إحدى طاولات الحفل والتقطا العديد من الصور التذكارية.

فاز تيموثي الليلة بجائزة "أفضل ممثل عن فيلم موسيقي أو كوميدي" عن فيلم "Marty Supreme".

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم، منهم: جورج وأمل كلوني، أدم ساندلر، تيموثي شالاميه، سيلينا جوميز، أريانا جراندي، جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج.

كما حضر كلا من: مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس، إذ التقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.