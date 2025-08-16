كتبت- منى الموجي:

نشرت أسما شريف منير، صورًا من إجازتها بصحبة زوجها، وأخرى لابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وعلقت متحدثة عن استمتاعها بإجازتها بعيدا عن سباق المظاهر، بأشياء بسيطة تمارسها مع أسرتها، وكتبت "الحمد لله إننا، أنا وجوزي وبنتي، مش بنجري ورا سباق الساحل. إحنا بنلاقي نفسنا في أماكن زي سينا، البحر الأحمر، نويبع، ودهب، لأن هناك الكلام كله عن الطبيعة، وعن إزاي نقعد ناكل مع بعض ونجمع نفسنا على حاجات بسيطة فيها خير".

وتابعت "زمان كنا بنروح إسكندرية أو العجمي، ونفتكر الذكريات البسيطة دي: آيس كريم من صابر، سمك من عند أبو أشرف، والليل اللي كنا نقعد فيه قدام التليفزيون ناكل جبنة وبطيخ. كانت لحظات صغيرة بس مليانة دفء وحب، وهي دي اللي فضلت جوانا".

وأضافت أسما "على عكس الساحل دلوقتي اللي بقى الناس فيه كلها بتتكلم عن مين لابس إيه وقاعد فين وعنده إيه. إحنا بنحب نبعد عن ده كله، ونتمسك بالأماكن اللي لسه فيها روح الطبيعة والبساطة. خلوا دايمًا القيمة في إنكم تكونوا على طبيعتكم، بعيد عن سباق المظاهر. دي الذكريات اللي بتبقى، وهي دي الحاجات اللي فعلاً بتدي للحياة معناها الحقيقي".

وكتبت أيضا في تعليقها على الصور "ولازم نفتكر كمان إن الأطفال لما يعيشوا حياة بسيطة بعيد عن الضغوط والمظاهر، بيعرفوا نفسهم أكتر، يتواصلوا مع اللي حواليهم بصدق، وبيبقوا واثقين وآمنين، بدل ما يستخبوا ورا ماركة أو شكل. البساطة مش بس راحة، دي كمان تربية على الأمان الداخلي".

جدير بالذكر أن أسما احتفلت مؤخرًا بزواجها في جو عائلي، وشهد الحفل حضور والدها النجم شريف منير، وابنتها، وعدد من أفراد أسرتها وأسرة العريس.