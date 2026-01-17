" مات بعد 4 أيام من ولادته".. إبراهيم عيسى يستعيد ذكريات نجله الراحل

تحدث الكاتب إبراهيم عيسي عن ذكرياته مع نجله الراحل "يحيى"، وارتباط اسمه بكتاباته وأعماله الفنية.

حل إبراهيم عيسى ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" المذاع على راديو "نجوم إف إم"، وتطرق خلاله لكواليس فيلمه المثير للجدل "الملحد"، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، وأعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، وأسرار وتفاصيل تخص حياته الشخصية.

وعن ارتباط اسم نجله الراحل بكتاباته وأعماله الفنية قال: "جميع أبطال أعمالي ماعدا مولانا اسمهم يحيى على اسم ابني، وده لأني مريت بتجربة صعبة كأب وهي أن طفله الأول يموت وعمره 4 أيام".

وتابع: "؟إحساس الأب اللي بيدفن ابنه في عمر 4 أيام ده مرير جدا، وكان اسمه يحيى، فلما ربنا رزقنا بطفل آخر أصريت انه يبقى يحيى، وأصبح الاسم هو الأثير في كل أبطال أعمالي، والملحد كان اسمه يحيى".

كواليس فيلم "الملحد"

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

أعمال ينتظر عرضها إبراهيم عيسى قريبا

يشارك إبراهيم عيسى بكتابة مسلسل "عسل أحمر" بطولة آسر ياسين، هند صبري، محمود حافظ، والمسلسل مأخوذ من قصة "دم على نهد" لإبراهيم عيسى، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم أحمدي.

تدور الأحداث حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

اقرأ أيضا:

بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟

شيري عادل وصفية العمري وأحمد بدير في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (صور وفيديو)