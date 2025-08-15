20 صورة- بسمة بوسيل ترقص وتغني في حفل الدي جي الإيطالي مو بلاك

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن حضورها إحدى الحفلات الخاصة بالدي جي الإيطالي العالمي، ميمو فالكوني، الشهير بـ مو بلاك.

نشرت بسمة بوسيل صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بالصور وهي ترقص وتشعل أجواء الحفل، وشاركت موبلاك الغناء على المسرح وسط تفاعل المتواجدين وكتبت: "ليلة مليئة بالحب مع الملك مو بلاك".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "فخورين بك يا نجمتنا، برافو بسومة، في انتظار أول حفلة لك يا أحلى صوت واحساس".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي